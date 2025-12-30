Ричмонд
Юг России во вторник продолжит «атаковать» штормовая погода

Ненастный циклон удержится над побережьем Черного моря. Южные регионы сегодня ожидают самые сильные погодные контрасты.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 47% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

Снегопады во вторник, 30 декабря, засыпят горные и предгорные районы. Там продолжит действовать штормовое предупреждение. В Сочи, Крыму и на Кубани пройдут дожди с мокрым снегом, на Кавказе сохранится опасность схода лавин. В Ростове-на-Дону — +1 °С, в Керчи — +6 °С, в Севастополе — +5 °С, в Краснодаре — +4 °С, в Сочи — +8 °С.

Атлантический циклон расположится над центром Русской равнины — он принесет в регионы пониженное атмосферное давление. Значение на 15−20 единиц окажется ниже обычного. Пик барометрической ямы ожидается в среду, 31 декабря.

Температура воздуха в Великом Устюге сегодня составит −13 °С, в Воркуте — −20 °С, в Мурманске — −6 °С. В Туле ожидается −7 °С, в Белгороде — −3 °С, в Калининграде — около нуля градусов.

Среднюю полосу продолжит засыпать снегом, слегка усилится мороз. В Пскове — −4 °С, в Вологде — −9 °С, в Суздале — −6 °С, в Саратове — −2 °С. Во вторник в Твери и Калуге термометр покажет −7 °С, в Рязани, Костроме, Нижнем Новгороде, Орле и во Владимире — −6 °С, в Воронеже — −3 °С.

Теплая аномалия сохранится на Чукотке: температура превысит норму почти на 20 градусов. В Анадыре сегодня ожидается −8 °С.

В Санкт-Петербурге столбик термометра установится около −4 °С, временами пройдет снег. В Москве — −7 °С, снежный покров продолжит расти.

Во вторник геомагнитная обстановка на Земле сохранит равновесие. Шанс слабых возмущений составит 20%, магнитных бурь — 3%.