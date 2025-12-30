Юг России во вторник продолжит «атаковать» штормовая погода

Снегопады во вторник, 30 декабря, засыпят горные и предгорные районы. Там продолжит действовать штормовое предупреждение. В Сочи, Крыму и на Кубани пройдут дожди с мокрым снегом, на Кавказе сохранится опасность схода лавин. В Ростове-на-Дону — +1 °С, в Керчи — +6 °С, в Севастополе — +5 °С, в Краснодаре — +4 °С, в Сочи — +8 °С.