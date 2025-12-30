Ученые назвали причину ускоренного потепления в Арктике

Кроме того, исследование показало, что химикаты в солевых снежных покровах, взаимодействующие с выбросами нефтяных месторождений, приводят к образованию брома, который разрушает озон в атмосфере, пропуская больше солнечного света и ускоряя таяние снега. Согласно публикации, это способствует образованию смога и более высокому уровню загрязнения в регионе, что, несмотря на удаленность, может сопоставляться с уровнем загрязнения крупных городов.