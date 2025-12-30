Ученые назвали причину ускоренного потепления в Арктике

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили важную цепную реакцию, которая усиливает потепление в Арктике. Исследование показало, как трещины в морском льду и загрязнение от нефтяных операций взаимно ускоряют потерю льдов и повышают температуру в регионе. Об этом сообщил журнал Science Daily.
Исследовательская группа провела двухмесячную полевую кампанию в Арктике с использованием специально оборудованных самолетов и наземных инструментов. Целью было изучение атмосферы в двух арктических регионах, в том числе вблизи крупнейшего нефтяного месторождения в Северной Америке.
Результаты показали три основных причины. Трещины в морском льду, известные как лиды, сильно влияют на атмосферную химию и облачность. Загрязнение от нефтяных разработок изменяет состав воздуха. Эти факторы создают замкнутую цепную реакцию, ускоряя потерю льдов и усиливая потепление.
«Эта полевая кампания предоставляет беспрецедентную возможность изучить химические изменения в пограничном — атмосферном — слое, наиболее близком к поверхности планеты, и понять, как влияние человека изменяет климат в этом важном регионе. Полученные сведения позволяют лучше понять взаимодействие между аэрозолями морских брызг, облаками, связанными с поверхностью, выбросами нефтяных месторождений и многофазной галогенной химией в новой Арктике», — заявил профессор метеорологии кафедры метеорологии и атмосферных наук, ведущий автор статьи Хосе Д. Фуэнтес.
Кроме того, исследование показало, что химикаты в солевых снежных покровах, взаимодействующие с выбросами нефтяных месторождений, приводят к образованию брома, который разрушает озон в атмосфере, пропуская больше солнечного света и ускоряя таяние снега. Согласно публикации, это способствует образованию смога и более высокому уровню загрязнения в регионе, что, несмотря на удаленность, может сопоставляться с уровнем загрязнения крупных городов.
Ученые подчеркнули, что дальнейшие исследования помогут лучше понять, как эти химические реакции влияют на более широкий арктический регион и какие долгосрочные последствия это может иметь для глобальной экологии.