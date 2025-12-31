Девушка погибла при обрушении кровли дома из-за снега на Кубани

«В результате ЧП погибла 22-летняя девушка», — говорится в заявлении.
Кроме того, в поселке Степном также произошло обрушение кровли жилого двухэтажного дома. В результате происшествия обошлось без пострадавших. 20 жильцов были направлены в пункт временного размещения (ПВР) на базе школы № 36.
Также в этот день при обрушении навеса из-за снега погиб мужчина в Майкопе. Кроме того, частично обрушилась крыша одного из магазинов бытовой техники, однако пострадавших в этом инциденте нет. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в результате сильного снегопада, который обрушился на Майкоп и районы республики, был введен режим чрезвычайной ситуации.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.