Девушка погибла при обрушении кровли дома из-за снега на Кубани

Также в этот день при обрушении навеса из-за снега погиб мужчина в Майкопе. Кроме того, частично обрушилась крыша одного из магазинов бытовой техники, однако пострадавших в этом инциденте нет. Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в результате сильного снегопада, который обрушился на Майкоп и районы республики, был введен режим чрезвычайной ситуации.