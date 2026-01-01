Ричмонд
На Аляске произошло землетрясение

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на Аляске, сообщила геологическая служба США (USGS).

Источник: Reuters

По данным службы, землетрясение произошло в 09.46 мск в 105 километрах к северо-западу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине девять километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

