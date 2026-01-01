На Аляске произошло землетрясение

По данным службы, землетрясение произошло в 09.46 мск в 105 километрах к северо-западу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине девять километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.Читать дальше