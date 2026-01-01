На Кубани около 43 тысяч человек остались без света

В минувшую субботу в Гидрометцентре РФ сообщили РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря, об этом сообщалось в приложении МЧС России.