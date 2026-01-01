Прокуратура начала проверку задержек поездов на СКЖД из-за непогоды

«Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле Южной транспортной прокуратуры», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что транспортные прокуроры начали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.
По итогам мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
В пресс-службе СКЖД 31 декабря сообщили, что поезд № 442 сообщением Ростов — Адлер был остановлен в Краснодарском крае, в результате чего задержали 18 пассажирских поездов. Причиной задержки стало нарушение работы контактной сети между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская из-за неблагоприятных погодных условий.
В тот же день стало известно, что в Краснодарском крае задерживаются 55 поездов из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения.