Прокуратура начала проверку задержек поездов на СКЖД из-за непогоды

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту массовых задержек поездов на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД). Об этом 1 января сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

«Ситуация с нарушением графика движения пассажирских поездов по причине плохих погодных условий остается на контроле Южной транспортной прокуратуры», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что транспортные прокуроры начали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.

По итогам мероприятий будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

В пресс-службе СКЖД 31 декабря сообщили, что поезд № 442 сообщением Ростов — Адлер был остановлен в Краснодарском крае, в результате чего задержали 18 пассажирских поездов. Причиной задержки стало нарушение работы контактной сети между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская из-за неблагоприятных погодных условий.

В тот же день стало известно, что в Краснодарском крае задерживаются 55 поездов из-за аномальных снегопадов и сбоя в графике движения.