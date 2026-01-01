Прокуратура начала проверку задержек поездов на СКЖД из-за непогоды

В пресс-службе СКЖД 31 декабря сообщили, что поезд № 442 сообщением Ростов — Адлер был остановлен в Краснодарском крае, в результате чего задержали 18 пассажирских поездов. Причиной задержки стало нарушение работы контактной сети между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская из-за неблагоприятных погодных условий.