Россиянам предсказали первую магнитную бурю в 2026 году

Первая в 2026 году заметная магнитная буря может произойти в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

Сообщается, что 31 декабря между 16:12 и 17:11 по московскому времени произошла вспышка уровня M7.1. Во время нее произошел выброс массы, направленной в сторону Земли. «Исходя из расчетов, это станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января», — спрогнозировали они.

По оценкам экспертов, магнитная буря достигнет уровня G2 (среднее событие), вероятность сильной бури (от G3 и выше) составляется 30 процентов. Исследователи заявили, что геомагнитный прогноз на новогодние праздники остается комфортным.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в новогоднюю ночь возможны северные сияния, которые вызваны магнитными бурями. Самый большой шанс увидеть их будет на севере России. Вероятность сияний для центральных регионов России, в том числе Москвы, составляет около 20 процентов.