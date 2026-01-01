Россиянам предсказали первую магнитную бурю в 2026 году

Сообщается, что 31 декабря между 16:12 и 17:11 по московскому времени произошла вспышка уровня M7.1. Во время нее произошел выброс массы, направленной в сторону Земли. «Исходя из расчетов, это станет причиной первой заметной магнитной бури года в ночь со 2 на 3 января», — спрогнозировали они.