Ученый рассказал, будут ли в 2026 году магнитные бури

«На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше. Основной вклад в это внесли многочисленные корональные дыры, число которых резко увеличилось. Я думаю, многие впервые услышали это слово в этом году, а теперь это доминирующий фактор в геомагнитных бурях и возмущениях. Фактор этот всё ещё присутствует на Солнце, и в 2026 году продолжит действовать: бурь будет много», — сказал Богачев.