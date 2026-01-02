Водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы. По его словам, столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами. «Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15−20 миллиметров осадков, более трети месячной нормы», — рассказал Тишковец.