Водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах

«Автодор» предупредил о снегопаде на 5 федеральных трассах.

Источник: Газета.Ру

На некоторых федеральных трассах в течение суток ожидается снегопад. Об этом сообщила 2 января пресс-служба ГК «Автодор».

«В течение суток местами ожидается снег на трассах М-1 “Беларусь”, М-3 “Украина”, М-4 “Дон”, М-11 “Нева”, М-12 “Восток”» — заявил «Автодор». Водителям рекомендуется проявлять повышенное внимание на дороге: соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что количество осадков в Москве 8 января превысит треть месячной нормы. По его словам, столицу, равно как и всю Центральную Россию, накроет южный циклон с сильными снегопадами. «Это будет самый сложный в метеорологическом отношении день — выпадет до 15−20 миллиметров осадков, более трети месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день в российской столице ожидается появление «настоящих февральских сугробов» высотой до 36−38 сантиметров, что превысит норму в полтора раза. Порывы ветра при этом достигнут 10−15 метров в секунду со значительным ухудшением видимости.