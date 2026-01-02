Самым холодным на планете первый день нового года стал в Якутии и на Колыме

Что же касается жаркой погоды, то в этом сегменте первое место на планете занял камерунский город Гаруа с показателем +40,4 °C. На второй позиции, по сведениям синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до +39,8 °C. Третье место — у города Манго в Того: там была отмечена жара до +39,5 °C.