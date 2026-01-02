Самым холодным на планете первый день нового года стал в Якутии и на Колыме

«Согласно сведениям за минувшие сутки, самая низкая температура на планете была зафиксирована метеостанцией Иэма, что в Якутии. Там столбики термометров показали −53,1 °C», — сказал собеседник агентства. На втором месте в рейтинге погодных экстремумов за 1 января — село Эльген в Магаданской области, где мороз окреп до −51 °C. На третьей позиции якутский Оймякон. Там столбики термометров на метеостанции показали −50,6 °C.
Что же касается жаркой погоды, то в этом сегменте первое место на планете занял камерунский город Гаруа с показателем +40,4 °C. На второй позиции, по сведениям синоптиков, австралийский Порт-Хедленд, где воздух прогрелся до +39,8 °C. Третье место — у города Манго в Того: там была отмечена жара до +39,5 °C.