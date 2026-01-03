Ричмонд
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Папуа — Новой Гвинее

Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в центральной части острова Новая Гвинея, который принадлежит Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщается на сайте европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Источник: РИА "Новости"

Землетрясение произошло в 33 километрах от города Менди, в котором проживают около 26,2 тысячи человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами в регионе также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в штате Герреро на юге Мексики. Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила об отсутствии серьезных разрушений в результате толчков.

Еще одно сейсмособытие магнитудой 6,1 произошло на юго-востоке острова Тайвань. Землетрясение зафиксировали в уезде Тайдун. Его очаг залегал на глубине 11,9 километра.

