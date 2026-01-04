На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение произошло в 245 км от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр залегал на глубине в 18 км.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше