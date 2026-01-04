В нескольких регионах России установились аномальные температуры

«Больше всего температурно отстает от нормы, примерно на 4−10 градусов, Архангельская область, Карелия, Мурманская область. Коми, если мы говорим про 4 градуса. В абсолютных терминах температура в Архангельской области и Коми — минус 25−28 градусов, в Карелии тоже ниже 20», — сказала Макарова.