В нескольких регионах России установились аномальные температуры

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Температуры значительно ниже нормы установились в Карелии, Архангельской и Мурманской областях, а также в других регионах России. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 64% 757 мм рт. ст. +4°
«Больше всего температурно отстает от нормы, примерно на 4−10 градусов, Архангельская область, Карелия, Мурманская область. Коми, если мы говорим про 4 градуса. В абсолютных терминах температура в Архангельской области и Коми — минус 25−28 градусов, в Карелии тоже ниже 20», — сказала Макарова.

По ее словам, температура в Мурманской области достигает минус 20−25 градусов. В Поволжье и в Предуралье местами температура опускается чуть ниже минус 20 градусов.

Сильные морозы установились и в азиатской части страны — на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве — там минус 20−25 градусов. Самые низкие температуры традиционно в Якутии и на севере Красноярского края — до минус 41−46 градусов.