Рождество в Москве окажется снежным и прохладным

Последующее развитие погодных событий будет зависеть от траектории движения южного циклонического вихря. Если пройдет севернее Москвы, то температура в ней 8 и 9 января составит от −5 °С до −8 °С. Если фронт свернет к югу, в столице похолодает до −14 °С.