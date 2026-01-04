Рождество в Москве окажется снежным и прохладным

В воскресенье, 4 января, в Москве температура установится около −2 °С. Ночью столбик на термометре опустится до −4 °С. В течение дня продолжит идти снег. Температурный режим превысит норму на два-три градуса. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В понедельник, 5 января, центр теплого фронта расположится над Верхневолжьем. В столичном регионе барометрическое давление повысится и к вечеру вернется в норму. Снег пройдет локально. Температура составит от −3 °С до −5 °С.
Во вторник, 6 января, Москва попадет под действие периферии антициклона. Сохранится высокая облачность, но осадки прекратятся. Температурный фон продолжит опускаться и составит от −6 °С до −8 °С. Такое значение окажется ниже обычного на два пункта.
В Рождество, 7 января, на погоду в столице повлияет южный циклон. В регион вновь придут снегопады. Температура сохранится на прежнем уровне. К ночи опустится до −10 °С. Высота сугробов к этому дню вырастет до 23−26 сантиметров.
Последующее развитие погодных событий будет зависеть от траектории движения южного циклонического вихря. Если пройдет севернее Москвы, то температура в ней 8 и 9 января составит от −5 °С до −8 °С. Если фронт свернет к югу, в столице похолодает до −14 °С.