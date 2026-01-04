Синоптики дали прогноз на январь: где в России будут самые суровые морозы

В первый месяц 2026 года в России ожидается погода теплее обычного. Исключением станет северо-восток: там прогнозируют похолодание. Об этом рассказали на портале «Метеовести».
Синоптики предупредили, что отрицательная аномалия сложится на севере Сибири. Там теплая погода ожидается только в южных широтах. Дальний Восток также ждет нестабильная ситуация. Большая часть окажется под влиянием тепла, однако запад Якутии захватят морозы.
В Центральной России погода продолжит преподносить сюрпризы в виде волн тепла и холода. Тенденция, которая установилась в конце 2025 года, сохранится. Специалисты объяснили, что ее причиной стал теплый фронт, который пришел в страну со стороны Атлантики.
Во второй декаде января в округ вновь придут легкие морозы: столбик термометра установится ниже обычного. Пик арктического удара ожидается в завершающие числа месяца.
4 и 5 января североатлантический вихрь усилит влияние на Центральную Россию. В регионах пройдет снег. На юге возможно усиление ветра до 18 метров в секунду. В воскресенье, 4 января, температура установится от −1 °C до −8 °C. В понедельник, 5 января, прогнозируют понижение на два-три градуса.