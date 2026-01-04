Синоптики дали прогноз на январь: где в России будут самые суровые морозы

В Центральной России погода продолжит преподносить сюрпризы в виде волн тепла и холода. Тенденция, которая установилась в конце 2025 года, сохранится. Специалисты объяснили, что ее причиной стал теплый фронт, который пришел в страну со стороны Атлантики.