Проверено: 3I/ATLAS не инопланетный радиомаяк

Ученые продолжают анализировать странности и особенности поведения межзвездной кометы 3I/ATLAS, залетевшей в Солнечную систему из глубин космоса. Так, 100-метровый радиотелескоп «Грин-Бэнк» — один из крупнейших в мире — провел целенаправленный поиск возможных признаков инопланетных технологий в 3I/ATLAS. Этот масштабный эксперимент был проведен в рамках проекта Breakthrough Listen, сообщает New-Science.ru.
Наблюдения велись в течение пяти часов еще 18 декабря 2025 года. То есть примерно за сутки до максимального сближения кометы с Землей. Напомним: 19 декабря, согласно расчетам, примерно в 07:16 по московскому времени комета-корабль, как ее окрестили в народе, прошла через ближайшую к Земле точку. Расстояние составило 268 миллионов 918 тысяч километров. Сейчас возмутительница научного спокойствия направляется к Юпитеру.
Исследовательская группа под руководством астронома Бена Джекобсона-Белла из Калифорнийского университета в Беркли опубликовала результаты наблюдений, из которых следует: она просканировала комету в широком диапазоне радиочастот в поисках так называемых техносигнатур — признаков передающей технологии. Подчеркивается, что по ходу дела специалисты зафиксировали множество разных сигналов. Но ни один не исходил от 3I/ATLAS. А девять наиболее перспективных кандидатов после тщательной проверки оказались обычными радиопомехами.
Эти результаты, по мнению специалистов, еще раз подтверждают: на огонек к Земле заглянула именно комета. 3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года, и расчеты траектории сразу показали межзвездное происхождение. В конце октября она прошла перигелий, максимально сблизившись с Солнцем, а в декабре — перигей, точку наибольшего сближения с Землей.
Еще раньше о некоторых интересных деталях и снимке 3I/ATLAS с марсианской камеры HiRISE рассказали в НАСА. Главная мысль, которая была донесена в ходе выступлений и ответов на вопросы, состояла в том, что представители НАСА не отрицают необычные спектральные и физические характеристики тела, а также наличие некоторых особенностей его движения, однако настаивают, что они все укладываются в постулат о том, что тело, родившееся вне солнечной системы, имеет право быть непохожим на тела Солнечной системы. Так комментировали тогда услышанное и увиденное ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в Telegram-канале.
И все-таки: могут ли в Солнечной системе присутствовать инопланетные зонды? Наука, и астрофизика в частности, исходит из того, что набор химических элементов и законы природы одинаковы во всех точках Вселенной. В этом смысле тот факт, что эта комбинация позволила зародиться жизни на одной из планет, делает очень вероятным возможность ее формирования и на других, которых во Вселенной огромное количество. Может ли 3I/ATLAS быть таким зондом? «Ответ — да, может. Но опять же с очень низкой вероятностью, с той же, с какой есть шанс вытянуть один белый шар из тысяч, а то и миллионов шаров другого цвета. И пока не появится никакой новой информации, способной объективно изменить эти цифры вероятности, наука будет продолжать считать его обычным камнем, случайно залетевшим в Солнечную систему», — говорят ученые лаборатории.
В любом случае уже то, что «комета-корабль» прилетела из глубин космоса, делает ее невероятно интересной, захватывающей и научно важной. Аналитики подчеркивают: даже отрицательный результат любого подобного исследования дает ценные научные знания. Он как минимум исключает версию о том, что 3I/ATLAS может быть активным инопланетным радиомаяком, транслирующим сообщение в Солнечной системе.
Комета 3I/ATLAS — третий гость, залетевший в Солнечную систему извне после знаменитого Оумуамуа и кометы Борисова.