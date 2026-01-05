Проверено: 3I/ATLAS не инопланетный радиомаяк

И все-таки: могут ли в Солнечной системе присутствовать инопланетные зонды? Наука, и астрофизика в частности, исходит из того, что набор химических элементов и законы природы одинаковы во всех точках Вселенной. В этом смысле тот факт, что эта комбинация позволила зародиться жизни на одной из планет, делает очень вероятным возможность ее формирования и на других, которых во Вселенной огромное количество. Может ли 3I/ATLAS быть таким зондом? «Ответ — да, может. Но опять же с очень низкой вероятностью, с той же, с какой есть шанс вытянуть один белый шар из тысяч, а то и миллионов шаров другого цвета. И пока не появится никакой новой информации, способной объективно изменить эти цифры вероятности, наука будет продолжать считать его обычным камнем, случайно залетевшим в Солнечную систему», — говорят ученые лаборатории.