Рождественские метели: на часть России надвигаются сильные снегопады

Снегопад пройдет от Брянска до Нижнего Новгорода, в том числе затронет Тулу. К выходным высота снежного покрова составит 50 сантиметров. Синоптик предупредил, что дорожная ситуация на трассах М-4, М-5, М-12 ухудшится: водители могут столкнуться со снежными заносами. Рекомендуется в этот день снизить скоростной режим.