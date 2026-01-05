Рождественские метели: на часть России надвигаются сильные снегопады

Самая сильная метель придет в средние широты к пятнице, 9 января. В этот день выпадет около 50% месячной нормы осадков. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Снегопад пройдет от Брянска до Нижнего Новгорода, в том числе затронет Тулу. К выходным высота снежного покрова составит 50 сантиметров. Синоптик предупредил, что дорожная ситуация на трассах М-4, М-5, М-12 ухудшится: водители могут столкнуться со снежными заносами. Рекомендуется в этот день снизить скоростной режим.
После метели в средние широты придет похолодание. Температура начнет снижаться в ночь на субботу, 10 января. Значение опустится до −20 °C. Первыми морозы ощутят жители центральных и южных районов.
Холодный фронт также придет на юг страны. Температура воздуха в Краснодарском крае опустится с +10 °C до нуля градусов. На Кубани начнутся дожди, в горных районах пройдет снег. Схожая ситуация будет наблюдаться в Сочи. На Красной Поляне сугробы увеличатся на 20−25 сантиметров.
Напомним, что ранее москвичей предупредили о понижении температуры к концу недели до −25 °C. В столице столбик термометра опустится ниже климатической нормы почти на 10 градусов.