Потепление в Арктике набирает обороты — ученые объяснили почему

Такие образования генерируют мощные потоки воздуха. Это провоцирует формирование облачных масс и подъем в атмосферу потенциально опасных паров. Подобные шлейфы распространяются на сотни метров вверх, усиливая теплообмен и ускоряя таяние льда. В результате возникает эффект домино: чем больше разломов, тем активнее идет потепление, что ведет к образованию новых разломов.