Потепление в Арктике набирает обороты — ученые объяснили почему

Специалисты во время исследования сравнили химический состав воздуха в двух арктических регионах, а также вблизи крупнейшего нефтяного месторождения Северной Америки и в прилегающих к нему зонах. Результаты работы опубликовали в журнале ScienceDaily.
Исследование выявило основные факторы, которые влияют на климатические изменения в регионе. Одними из главных стали просветы в морском льду, известные как разрывы. Их ширина варьируется от нескольких сантиметров до нескольких километров.
Такие образования генерируют мощные потоки воздуха. Это провоцирует формирование облачных масс и подъем в атмосферу потенциально опасных паров. Подобные шлейфы распространяются на сотни метров вверх, усиливая теплообмен и ускоряя таяние льда. В результате возникает эффект домино: чем больше разломов, тем активнее идет потепление, что ведет к образованию новых разломов.
Существенное влияние на химический состав атмосферы также оказывают выбросы от нефтедобычи. Промышленные загрязнения накладываются на естественные процессы — появляется дополнительное напряжение в экосистеме Арктики.
Ученые отметили, что их внимание привлек обнаруженный вдоль арктических побережий процесс — образование брома в соленом снегу. Обычно таковой не характерен для полярных регионов. Бром активно разрушает озон в пограничном слое атмосферы — большее количество солнечного света достигает земной поверхности. Нагрев снега запускает цепную реакцию: высвобождается еще больше брома, и цикл повторяется, формируя так называемую бромную петлю.
Ученые подчеркнули, что дальнейшие исследования необходимы для понимания масштабов воздействия этих процессов на всю Арктику. Помогут выявить возможные последствия от них для глобальной экологии и разработать меры поддержки.