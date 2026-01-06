В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 мск жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Мэр отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано и призвал население сохранять спокойствие.