В результате наводнения в Индонезии погибло 14 человек

В понедельник утром на острове Сиау (район Сиау Тагуланданг Биаро) начался ливень, который вызвал наводнение. Минимум 444 человека были эвакуированы в местные школы и церкви. Поиски пропавших ведутся силами спасателей и волонтеров.
По информации местной спасательной службы основные дороги в пострадавших районах завалены камнями, мусором и грязью. Власти задействовали спецтехнику.
По прогнозу метеорологического агентства Индонезии в разгар сезона дождей в январе—феврале на островах Ява, Сулавеси, Малуку и Папуа риск наводнений значительно повышен. На Суматре и Борнео пик дождей миновал в ноябре—декабре прошлого года. В ноябре в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном, на Суматре погибло более тысячи человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.