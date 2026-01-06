В результате наводнения в Индонезии погибло 14 человек

По прогнозу метеорологического агентства Индонезии в разгар сезона дождей в январе—феврале на островах Ява, Сулавеси, Малуку и Папуа риск наводнений значительно повышен. На Суматре и Борнео пик дождей миновал в ноябре—декабре прошлого года. В ноябре в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном, на Суматре погибло более тысячи человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.