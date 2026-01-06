В Индонезии минимум 14 человек погибли в результате наводнения

Агентство Antara 29 декабря сообщило, что почти 11 тыс. человек пострадали из-за наводнение в районе Баланган на индонезийском острове Калимантан. Также более 3,5 тыс. домов были затоплены. Издание отмечает, что районная администрация, индонезийская армия и национальная полиция участвуют в ликвидации последствий наводнений.