В Индонезии минимум 14 человек погибли в результате наводнения

«По меньшей мере 14 человек погибли в результате внезапного наводнения в индонезийском штате Северный Сулавеси», — указано в материале.
По данным издания, в результате происшествия 18 человек пострадали, а еще четыре числятся пропавшими без вести.
Властям пришлось эвакуировать не менее 444 жителей в местные школы и церкви. Кроме того, для расчистки дорог, заблокированных обломками и грязью, к месту происшествия направлены экскаваторы.
Агентство Antara 29 декабря сообщило, что почти 11 тыс. человек пострадали из-за наводнение в районе Баланган на индонезийском острове Калимантан. Также более 3,5 тыс. домов были затоплены. Издание отмечает, что районная администрация, индонезийская армия и национальная полиция участвуют в ликвидации последствий наводнений.