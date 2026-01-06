В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения

Согласно данным пожарной охраны префектуры Симанэ, 4 человека были доставлены в больницы с травмами, полученными при падении во время землетрясения. Также пожарная охрана префектуры Хиросима зафиксировала два случая получения травм при землетрясении: один человек получил ожоги от пролившегося при землетрясении горячего масла, еще один человек получил травмы при падении.