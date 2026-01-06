Ричмонд
В Японии шесть человек доставили в больницы после землетрясения

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Шесть человек были доставлены в больницы после землетрясения в японской префектуре Симанэ с различными травмами.

Источник: Reuters

Согласно данным пожарной охраны префектуры Симанэ, 4 человека были доставлены в больницы с травмами, полученными при падении во время землетрясения. Также пожарная охрана префектуры Хиросима зафиксировала два случая получения травм при землетрясении: один человек получил ожоги от пролившегося при землетрясении горячего масла, еще один человек получил травмы при падении.

Также сообщается о том, что в ряде районов возникли перебои с подачей воды, цифры уточняются. Есть сообщения о повреждении дорожного покрытия, крыш.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в японской префектуре Симанэ в 10.18 (4.18 мск). Угрозы цунами нет. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. За ним в течение 16 минут последовало еще три землетрясения в 10.24 (4.24), 10.28 (4.28 мск) и в 10.34 (4.34 мск). Их магнитуда составила соответственно 4,5, 5,1, 3,8.

Нештатных ситуаций на АЭС «Симанэ» к этому часу не зафиксировано, радиационный фон в норме. АЭС «Симанэ» располагается в административном центре префектуры городе Мацуэ.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что сразу же после землетрясения в канцелярии премьера был создан кризисный штаб, данные по пострадавшим и ущербу уточняются.

