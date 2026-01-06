Стало известно, когда на Русскую равнину обрушатся снегопады

Причиной снегопадов стали циклоны, которые пришли со стороны Атлантики. Во вторник, 6 января, метели ослабнут и сдвинутся в сторону Сибири. На смену им придет антициклон — осадки прекратятся, начнется похолодание. Но продержится оно недолго. С западной стороны к стране приближается новый атмосферный фронт. Он, как и прежний, сулит метели.