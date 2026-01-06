Стало известно, когда на Русскую равнину обрушатся снегопады

В начале 2026 года в Казани высота сугробов выросла до 40 сантиметров. Значение превысило норму почти в 1,5 раза. В Поволжье из-за снега образовались километровые пробки на дорогах. Об этом рассказали «Метеовести».
В Саратове сложилась схожая ситуация: толщина снежного покрова в регионе превысила 55 сантиметров. Сугробы выросли в два раза больше обычного. В западных регионах Русской равнины значения оказались чуть ниже. Например, в Москве за первые дни января намело около 25 сантиметров снега.
Синоптики отметили, что к концу первой недели 2026 года без снежного покрова остались только Крым, Кубань и Причерноморье. В северной части Европейской России сугробы выросли до 40−60 сантиметров. Кроме того, они продолжают расти.
Причиной снегопадов стали циклоны, которые пришли со стороны Атлантики. Во вторник, 6 января, метели ослабнут и сдвинутся в сторону Сибири. На смену им придет антициклон — осадки прекратятся, начнется похолодание. Но продержится оно недолго. С западной стороны к стране приближается новый атмосферный фронт. Он, как и прежний, сулит метели.
Пик осадков ожидается в середине предстоящей недели. В Центральной России пройдет снег, но в Черноземье и на Нижней Волге он будет соседствовать с ледяными дождями.
Первыми ухудшение погоды почувствуют жители западной части Русской равнины. Сегодня снег пойдет в Курске, вечером там появится гололед. Ожидается выпадение 12 миллиметров осадков. 7 и 8 января их интенсивность увеличится, температура пойдет вверх — появится гололедица на дорогах. Морозы вернутся только к выходным.