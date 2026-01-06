Ричмонд
ВМО опубликовала прогноз погоды на январь, февраль и март

В период с сентября по ноябрь 2025 года наблюдался рост температуры морской поверхности по всему миру. Исключением стали центр и восток акватории Тихого океана.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
мужчина зима
Источник: Freepik.com

Наиболее выраженные отклонения от средних значений Всемирная метеорологическая организация зафиксировала во внетропической зоне Северной части Тихого океана. Там вода оказалась существенно теплее обычного. В экваториальной области температурный фон снизился. Это соответствовало признакам слабой Ла‑Ниньи.

На первые три месяца 2026 года ВМО прогнозирует постепенное ослабление холодных аномалий в центральной и восточной экваториальных зонах Тихого океана. Это означает переход к климатически нейтральным условиям. При этом в западной части ожидается устойчивое превышение средней температуры воздуха. Подобная динамика способна усилить атмосферные процессы в акватории океана.

Согласно прогнозу, температура поверхности суши во многих регионах превысит норму. Наибольшая вероятность такого исхода отмечается для территорий Северного полушария к северу от 30 градуса северной широты. Сильнее всего выражен риск аномального тепла в южной, северо‑восточной частях Северной Америки, Карибском бассейне и Арктике.

В Южном полушарии превышение температурных норм наиболее вероятно над северной частью Новой Зеландии и южной частью Южной Америки.

Что касается осадков, то прогноз на январь, февраль и март говорит о снижении их количества в центральной и восточной частях Тихого океана. Также ожидается рост интенсивности в западной части Тихого океана и прилегающих районах суши.

За пределами Тихого океана картина неоднородна. Дефицит осадков вероятен в южной части Северной Америки, отдельных районах Восточной Азии, северо‑восточной части Южной Америки, а также в западной части Индийского океана.

Избыток осадков прогнозируют над Филиппинским морем, северной частью Северной Америки, южной частью Центральной Америки, Карибским бассейном, северной Европой и северной Азией.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет предстоящим летом.

