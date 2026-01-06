Ричмонд
В парижском аэропорту отменили почти половину рейсов в среду, пишет AFP

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Парижскому аэропорту «Шарль-де-Голль» в среду придется столкнуться с отменой порядка 40% рейсов из-за обильных снегопадов и необходимости расчистки территории, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу минтранса Франции Филиппа Табаро.

Источник: © РИА Новости

Телеканал BFMTV со ссылкой на министерство транспорта страны в понедельник отметил, что управление гражданской авиации Франции на фоне сильных снегопадов попросило авиакомпании сократить количество рейсов из Парижа на 15%.

«Авиакомпаниям придется отменить часть рейсов, запланированных на утро среды в парижских аэропортах, из-за очередного снегопада… Отмены, вызванные необходимостью уборки снега с взлетно-посадочных полос и противообледенительной обработки самолетов, затронут примерно 40% рейсов, запланированных на период с 09.00 до 14.00 (11.00−16.00 мск) в парижском аэропорту “Шарль-де-Голль”, — говорится в публикации агентства.

Агентство добавляет, что также отменят 25% рейсов, запланированных на период с 06.00 до 13.00 (08.00−15.00 мск) в «Орли» — другом парижском аэропорту.

Ранее BFMTV сообщал, что в результате происшествий, вызванных снегопадом и гололедом, в период с понедельника по вторник погибли не менее пяти французов. Пробки на дорогах из-за обильных снегопадов в окружающем Париж регионе Иль-де-Франс в понедельник достигли суммарной длины в 1 тысячу километров.

По данным французской метеорологической службы, почти во всех департаментах страны сохраняется «желтый» уровень погодной опасности. Метеослужба республики ранее отменила «оранжевый» уровень погодной опасности, который действовал в 26 департаментах.