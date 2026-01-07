Ричмонд
В Японии произошло тридцать три подземных толчка

ТОКИО, 7 янв — РИА Новости. Тридцать три подземных толчка произошли в районе японской префектуры Симанэ, где во вторник было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4, подсчитало РИА Новости на основании данных главного метеорологического агентства Японии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японской префектуре Симанэ во вторник в 10.18 местного времени (04.18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.

Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5,1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2,8.

После землетрясения во вторник метеорологи предупреждали, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.