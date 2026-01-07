В Японии произошло тридцать три подземных толчка

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японской префектуре Симанэ во вторник в 10.18 местного времени (04.18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.
Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5,1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2,8.
После землетрясения во вторник метеорологи предупреждали, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.