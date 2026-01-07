В Японии произошло тридцать три подземных толчка

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в японской префектуре Симанэ во вторник в 10.18 местного времени (04.18 мск). Очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.