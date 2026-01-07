Из-за снега и гололеда в Европе произошел транспортный коллапс

По данным синоптиков, с начала года Европа оказалась под влиянием мощного арктического вторжения, а температуры в ряде регионов опускаются на 12−15 градусов ниже климатической нормы. Циклоны в Средиземноморье усиливают снегопады на Балканах и в Восточной Европе, а нарушение полярного вихря создает условия для продолжительного похолодания, которое может сохраниться до середины и конца января.