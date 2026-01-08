Ричмонд
Новости
Сегодня
Архив погоды
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву циклона

«Роскосмос» опубликовал снимок циклона, который надвигается на Москву. Госкорпорация показала фото в своем Telegram-канале.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: Мослента

Как отмечается, с этим циклоном в столицу придут обильные снегопады. В ближайшие дни в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

«На столицу надвигается циклон — снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады», — сказано в сообщении.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, на Москву и регион обрушится снежный армагеддон. По его словам, в регионе могут образоваться полуметровые сугробы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в грядущие выходные, 10 и 11 января, в Москву придут 20-градусные морозы.