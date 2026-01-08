«Роскосмос» показал снимок надвигающегося на Москву циклона

Как отмечается, с этим циклоном в столицу придут обильные снегопады. В ближайшие дни в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.
«На столицу надвигается циклон — снимок спутников Роскосмоса. Он принесет аномальные снегопады», — сказано в сообщении.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, на Москву и регион обрушится снежный армагеддон. По его словам, в регионе могут образоваться полуметровые сугробы.
До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в грядущие выходные, 10 и 11 января, в Москву придут 20-градусные морозы.