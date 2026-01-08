Точка невозврата близка: 2026 год назвали поворотным для климата

По прогнозам британского Метеобюро, 2026 год станет четвертым годом подряд, когда глобальная температура устойчиво превысит критическую отметку в 1,4 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня. Это означает, что мир продолжает неуклонно двигаться к порогу, установленному Парижским соглашением, усиливая риски катастрофических последствий и подпитывая новую волну климатических судебных исков по всему миру.
Согласно свежему прогнозу британского Метеобюро, средняя глобальная температура в 2026 году составит около 1,46 градуса по Цельсию выше уровня середины XIX века. Это будет означать, что мир четвертый год подряд проведёт в зоне, стабильно превышающей порог в 1,4 градуса по Цельсию. Хотя этот показатель немного ниже рекордного значения 2024 года (1,55 градуса по Цельсию), он окончательно закрепляет новую, тревожную климатическую реальность. Как отмечает Адам Скейф, возглавляющий команду, подготовившую прогноз, до недавнего всплеска планетарная температура никогда не поднималась выше 1,3 градуса по Цельсию.
«Теперь же мы наблюдаем устойчивый сдвиг, который приближает нас к символическому и научно обоснованному пределу в 1,5 градуса по Цельсию, установленному Парижским соглашением 2015 года», — поясняет климатолог. Его коллега Ник Данстоун подчёркивает, что временное превышение этого предела, впервые зафиксированное в 2024 году, может повториться и в 2026-м, что демонстрирует, как стремительно мир движется к опасной черте. Научный консенсус однозначен: каждое дополнительное десятилетие градуса сверх 1,5 градуса по Цельсию многократно увеличивает риски катастрофических погодных явлений, необратимых изменений экосистем и сокращает возможности человечества к адаптации.
Параллельно с нарастанием физических рисков в мире наблюдается беспрецедентный всплеск судебных разбирательств, связанных с климатом. Эта сфера права, зародившаяся в 1980-х, превратилась в мощный глобальный тренд. По данным ООН, к середине 2025 года общее число климатических исков в 60 странах достигло трёх тысяч, причём почти 60 процентов дел, поданных с 2020 года, приходится на страны Глобального Юга.
Если раньше главными ответчиками были энергетические гиганты, то сегодня иски подаются также против агропромышленных, транспортных, пищевых компаний и ритейлеров. Ярким примером служит дело перуанского фермера Сауля Льянью против немецкой энергокомпании. Хотя его иск о компенсации ущерба, угрожающего его дому из-за таяния ледника, был отклонён, немецкий суд установил ключевой прецедент, признав принципиальную ответственность компаний за их вклад в выбросы парниковых газов.
В течение 2026 года должны быть вынесены решения по целому ряду знаковых дел. Например, жители индонезийского острова, страдающего от наводнений, подали жалобу на швейцарский цементный гигант, утверждая, что компания делает недостаточно для сокращения выбросов. На Филиппинах жертвы разрушительного тайфуна 2021 года требуют компенсации от нефтяной компании, ссылаясь на её роль в глобальном потеплении.
В Европе рассматривается дело, в котором утверждается, что австрийские власти, не принимая достаточных мер по борьбе с изменением климата, нарушают права пациента с рассеянным склерозом, чьё здоровье ухудшается из-за повышения температур. Это дело может укрепить правовую базу для исков, основанных на защите прав человека от последствий климатического кризиса.
Одновременно набирает обороты и контртренд: корпорации всё чаще используют механизмы урегулирования инвестиционных споров (ISDS), чтобы подавать в суд на правительства, чья климатическая политика, по их мнению, угрожает их прибылям. Такие иски, по словам активистов, оказывают «сдерживающее воздействие» на решимость государств ужесточать экологическое регулирование.