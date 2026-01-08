Точка невозврата близка: 2026 год назвали поворотным для климата

Согласно свежему прогнозу британского Метеобюро, средняя глобальная температура в 2026 году составит около 1,46 градуса по Цельсию выше уровня середины XIX века. Это будет означать, что мир четвертый год подряд проведёт в зоне, стабильно превышающей порог в 1,4 градуса по Цельсию. Хотя этот показатель немного ниже рекордного значения 2024 года (1,55 градуса по Цельсию), он окончательно закрепляет новую, тревожную климатическую реальность. Как отмечает Адам Скейф, возглавляющий команду, подготовившую прогноз, до недавнего всплеска планетарная температура никогда не поднималась выше 1,3 градуса по Цельсию.