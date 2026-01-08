Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу

«Магнитные бури минимального уровня, G1, ожидаются завтра в середине дня из-за прохождения мимо планеты плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января», — отметили ученые.
Они добавили, что с учетом сильного смещения плазменного облака вбок прогноз является довольно неустойчивым.
«При совсем небольшом отклонении выброса влево, последний пройдет мимо Земли без каких-либо геомагнитных последствий, тогда как при “ошибке” в другую сторону возможно заметное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными», — отметили в ИКИ РАН.
Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни. В течение двух ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры довольно необычной формы, подчеркнули ученые.