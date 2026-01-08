Ученые предупредили о магнитных бурях в пятницу

Уровень и число вспышек на Солнце с начала года сохраняются низкими без признаков усиления в ближайшие дни. В течение двух ближайших суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра из-за появления на обращенной к Земле стороне Солнца очередной корональной дыры довольно необычной формы, подчеркнули ученые.