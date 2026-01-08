Таких метелей не было 70 лет! Погода в Москве в последние дни каникул

Такой мощный снегопад столицу не посещал давно. Прецеденты случались в 1920 и 1956 годов. Сугробы в районе ВДНХ достигали 46 см, — сообщает в своем телеграм-канале эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Подобных снежных завалов в этот день не было как минимум 70 лет», — пишет эксперт.