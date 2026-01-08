Ричмонд
Таких метелей не было 70 лет! Погода в Москве в последние дни каникул

Синоптики прогнозируют мощные снегопады в Москве, а к началу рабочей недели в регион придут настоящие русские морозы.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 761 мм рт. ст. +8°
Источник: Правительство Хабаровского края

В ближайшие сутки столичный регион окажется во власти активного циклона «Фрэнисис», который принесет интенсивные снегопады, — сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Cтремительное движение циклона с Балканского региона и станет причиной аномальной погоды в ближайшие дни.

«Ожидается, что за сутки в Москве и области прирост снежного покрова составит от 20 до 30 сантиметров. Практически это — половина месячной нормы осадков для января», — говорит Александр Ильин.

Такой мощный снегопад столицу не посещал давно. Прецеденты случались в 1920 и 1956 годов. Сугробы в районе ВДНХ достигали 46 см, — сообщает в своем телеграм-канале эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Подобных снежных завалов в этот день не было как минимум 70 лет», — пишет эксперт.

Однако трескучие морозы на этой неделе в Москву не доберутся.

«В ближайшие сутки в ночные часы столбики термометров опустятся до −8… −12 градусов, в дневные часы до −9 градусов», — сообщает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Но из-за сильного ветра температура может ощущаться гораздо ниже фактической.

«9 января, в пятницу, ожидается метель, порывы ветра будут достигать 13−17 метров в секунду. В субботу ветер немного стихнет до 4−7 метров в секунду», — прогнозирует синоптик.

К субботе влияние циклона ослабеет: снегопады в Москве станут умеренными.

«Это даст москвичам возможность расчистить те значительные снежные завалы, которые образуются в четверг и пятницу. Ранее анонсированные двадцатиградусные морозы, которые ожидались в выходные, сдвигаются на начало следующей недели. В субботу в Москве будут морозы до −9, в воскресенье температура понизится до −14 градусов», — подытожил Александр Ильин.