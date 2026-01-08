Ричмонд
В Германии из-за снежной бури отменили важные мероприятия с участием Мерца

БЕРЛИН, 8 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отменил из-за обрушившегося на Германию сильного снегопада свое участие в важном партийном мероприятии, под угрозой срыва также оказался его визит в Индию, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.

Источник: Zuma/TASS

На 9 января в Германии объявлено экстренное предупреждение в связи с приходом мощного шторма «Элли», который принесет сильные метели, снегопады и ледяной дождь. Неблагоприятные погодные условия также будут сохраняться в следующие несколько дней.

«Холод и снежная метель нарушают график канцлера и всех руководящих членов его партии (Христианско-демократического союза (ХДС) — ред.)», — говорится в материале.

По информации издания, партийное руководство ХДС в последний момент приняло решение об отмене запланированного на 9 и 10 января с участием Мерца ежегодного закрытого заседания федерального правления ХДС в Майнце, на котором должны были обсуждаться приоритеты и задачи партии на 2026 год.

Сообщается, что Мерц планировал отправиться в Майнц сразу после выступления на сегодняшнем закрытом заседании партнерской партии Христианско-социального союза (ХСС), которое с 6 января проходит в баварском монастыре Зеон.

Однако, как сообщила газете пресс-секретарь ХДС, мероприятие пришлось отменить из-за экстренных предупреждений о крайне неблагоприятных погодных условиях и связанной с этим опасной ситуацией на дорогах, а также объявлениями об отмене авиарейсов и поездов.

Под угрозой срыва из-за непогоды также оказался запланированный на утро 11 января вылет канцлера Мерца из Мюнхена на правительственном самолете в Индию, заключает Bild.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
