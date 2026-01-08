На Солнце произошел крупный взрыв

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Крупный взрыв произошел на Солнце, он был зарегистрирован в середине дня, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На Солнце в середине дня зарегистрирован крупный взрыв — на поступивших снимках с коронографов видно разлетающееся в разные стороны вещество. Источник взрыва находился на обратной стороне, и никакими спутниками сейчас не наблюдается», — отметили ученые.
Они добавили, что сейчас сложно сказать, из-за чего именно произошел взрыв.
«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)», — подчеркнули в ИКИ РАН.
Увидеть место взрыва можно будет примерно через неделю, когда группа пятен начнет «выходить» к Земле из-за левого (восточного) горизонта, отметили ученые.