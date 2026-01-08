На Солнце произошел крупный взрыв

«Можно только гадать, что там произошло. Две недели назад, когда невидимая сейчас сторона Солнца была повернута к Земле, на ней как будто ничего особенного и не наблюдалось — пара активных областей среднего размера. Если это одна из них, то, судя по направлению выброса, вспышка произошла в группе пятен, которая тогда находилась ниже экватора в правой части Солнца (номер группы в каталоге был 4321)», — подчеркнули в ИКИ РАН.