В Москве образуются рекордные для января сугробы высотой более 50 см

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что в период с 21:00 мск 8 января до 21:00 мск 9 января в столичном регионе количество выпавших осадков может составить 20−25 мм, а прирост снега — от 25 до 35 см. Подобный показатель, по словам собеседника агентства, может стать рекордным за сутки не только с начала года, но и всего осенне-зимнего сезона. Как ожидается, только предстоящей ночью снежный покров в Москве может увеличиться на 17 см.