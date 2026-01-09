В Подмосковье за ночь выпало две трети месячной нормы осадков

«В Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. В Москве к вечеру сугробы вырастут до рекордных в январе 65 сантиметров», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в результате атаки циклона «Фрэнсис» за минувшие сутки на опорной столичной метеостанции ВДНХ и Балчуге в переводе на воду выпало по 10 миллиметров осадков, МГУ — 13 миллиметров, что составляет 20−25% от всего положенного за январь.
«Самые сильные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья: Кашира — 26 миллиметров, что составляет 65% месячной нормы, Черусти и Коломна — 21 миллиметр, Михайловское — 20 миллиметров, Павловский Посад — 19 миллиметров», — уточнил Тишковец.
«В Москве до девяти часов утра выпадет еще семь миллиметров осадков, а сугробы достигнут полуметра. Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17−22 миллиметров осадков», — подчеркнул синоптик.
Он отметил, что к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 сантиметров, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, прежний максимум снега составляет 57 сантиметров.
«Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января. В условиях сильной метели (снежной бури) видимость ухудшается в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово до 500−800 метров. Порывы ветра местами достигают штормовых 17 метров в секунду», — уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что аномальным снегом завалило Калужскую (25 миллиметров), Орловскую (24 миллиметра), Тульскую (26 миллиметров), Рязанскую (25 миллиметров), Курскую (22 миллиметра), Липецкую (18 миллиметров), Брянскую (18 миллиметров), Нижегородскую (16 миллиметров), Владимирскую (15 миллиметров) области.