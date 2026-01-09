Ураган, обрушившийся на Турцию, затронул Стамбул

— Со вчерашнего дня были прогнозы, что будет сильный ветер, температура понизится примерно на 10 градусов, будет дождь. И также на выходных ожидается снег. Насчет ветра были предупреждения, но, как я понимаю, что такого масштаба, скорее всего, не ожидалось. И сегодня утром были сильные ветры, в результате чего пострадали причалы. Это маленькие частные катера или яхты, которые там были у причала. Масштабной проблемы пока что нет. Это мы говорим про Стамбул, часть Стамбула, именно на побережной части Мраморного моря. И это, можно сказать, привлекло внимание из-за того, что пострадали лодки. То есть они попали под большие волны. В моем районе сейчас такой легкий ветер. Ну я последние новости смотрел, там глобальных каких-то моментов пока не было. Но ожидается снег, а снег для Стамбула — это большая проблема, в частности, потому что стамбульцы не адаптированы к езде по снежным дорогам.