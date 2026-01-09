На Москву и Подмосковье обрушились рекордные снегопады. Фотогалерея

Суточные рекорды по количеству выпавших осадков обновились и в Подмосковье. За ночь в Можайске выпало 13 мм осадков, а в Коломне — 14 мм. Это больше прежних рекордов: в 1986 году выпало 12 мм, а в 2012 году — 11 мм. В Можайске снежный покров вырос на 6 см и достиг 27 см, в Коломне — на 16 см, составив 41 см. Наиболее количество осадков — 16 мм или около трети (30%) от месячной нормы января за ночь выпало в Черустях, Кашире и в Павловском Посаде.