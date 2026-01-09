На Москву и Подмосковье обрушились рекордные снегопады. Фотогалерея

В ночь на 9 января на столичный регион обрушился сильнейший снегопад, принесенный балканским циклоном «Фрэнсис». Высота снежного покрова в Москве достигла отметки в 31 см, в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов. Как Москва встретила натиск стихии и сколько продлятся снегопады, читайте в материале РБК Life.
Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в Москве за минувшую ночь выпало 10 мм осадков, что составляет около ⅕ (19%) от месячной нормы января. Высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла отметки в 31 см — это самый высокий показатель с начала зимы.
На других метеостанциях города выпало от 5 мм (Тушино) до 13 мм (МГУ) осадков. В Балчуге снежный покров вырос до 30 см, в Тушино — до 32 см. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся в течение всего дня и ближайшей ночью.
Суточные рекорды по количеству выпавших осадков обновились и в Подмосковье. За ночь в Можайске выпало 13 мм осадков, а в Коломне — 14 мм. Это больше прежних рекордов: в 1986 году выпало 12 мм, а в 2012 году — 11 мм. В Можайске снежный покров вырос на 6 см и достиг 27 см, в Коломне — на 16 см, составив 41 см. Наиболее количество осадков — 16 мм или около трети (30%) от месячной нормы января за ночь выпало в Черустях, Кашире и в Павловском Посаде.
«Высота снежного покрова достигла в Кашире 34 см (плюс 9 см за сутки), в Павловском Посаде — 35 см (+12 см за сутки), а в Черустях намело практически полуметровые сугробы — там снежный покров достиг отметки в 48 см (+20 см за сутки) — это самый высокий показатель в Московской области», — отметил Михаил Леус.
На территории Центрального федерального округа самым высокими сугробами отметилась Владимирская область. Так, в городе Гусь-Хрустальный высота снежного покрова превысила полуметровую отметку и достигла 51 см. Сугробы высотой 48 см отмечены в Тульской и Костромской областях.
Сколько продлятся снегопады в Москве
Накануне Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. Режим предупреждения официально действует до полуночи 10 января. Снегопады продолжатся в течение всего дня, а ослабевать осадки начнут лишь в вечерние часы.
В течение дня, 9 января, в столице прогнозируется усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с. Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и парковать машины вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Родителей просят не оставлять детей на улице без присмотра.
«Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17−22 мм осадков. К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см). Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик также отметил, что в условиях сильной метели в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово отмечается снижение видимости до 500−800 м. Судя по онлайн-табло, в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов.
При этом, как ранее заявил представитель Росавиации Артем Кореняко, столичные аэропорты продолжают прием и отправку рейсов в условиях аномального снегопада. Он уточнил, что с 0:01 до 8:00 мск аэропорты выполнили суммарно 135 рейсов. Все службы работают в усиленном режиме, они оснащены для бесперебойного обслуживания, заверил Кореняко.
Столичные городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы. В течение всего светового дня в столице будут проводиться работы по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.
Осадки в Санкт-Петербурге
Вслед за Москвой обновил зимний максимум снега и Санкт-Петербург, сообщил Михаил Леус. Высота снежного покрова в Северной столице достигла 23 см — максимум с начала нынешней зимы. При этом еще более сильных снегопадов в Петербурге не ожидается. В ближайшие дни прибавится лишь 3−6 см снежного покрова.