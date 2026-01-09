Во Франции сообщили об отсутствии света в 380 тыс. домов из-за циклона Горетти

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 9 января, комментируя дошедший до Москвы и ее региона циклон «Фрэнсис» с сильной метелью, заявил, что на юго-востоке Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков. По его словам, к концу текущего дня высота снежного покрова будет измеряться рекордными 65 см — такого объема не фиксировалось за всю историю регулярных наблюдений в январе.