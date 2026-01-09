Во Франции сообщили об отсутствии света в 380 тыс. домов из-за циклона Горетти

«380 тыс. домов во Франции остались без электричества, в основном в Нормандии», — говорится в сообщении.
По данным канала, мощные порывы ветра, достигшие 213 км/ч в департаменте Манш, вызвали массовые отключения света, повалены деревья, повреждены линии электропередач, возникли локальные наводнения.
Телеканал сообщает, что в Нормандии зафиксированы первые значительные разрушения. Два департамента — Ланды и Атлантические Пиренеи — остаются в «оранжевой» тревоге из-за риска сильного ветра до 18:00 (20:00 мск).
Циклон «Горетти» обрушился на западное побережье Франции в ночь с четверга на пятницу, вызвав самые сильные штормы в этом сезоне.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 9 января, комментируя дошедший до Москвы и ее региона циклон «Фрэнсис» с сильной метелью, заявил, что на юго-востоке Подмосковья выпало до 65% месячной нормы осадков. По его словам, к концу текущего дня высота снежного покрова будет измеряться рекордными 65 см — такого объема не фиксировалось за всю историю регулярных наблюдений в январе.