В Москве приняли экстренные меры для уборки снега

По его словам, 10 сантиметров выпавшего снега очищают за три дня, каждые последующие 10 сантиметров занимают еще день. «Не трудно посчитать, что, начиная с сегодняшнего дня, если не будет снега, в течении пять дней мы вычистим, вывезем весь снег. С учетом того, что будет еще дополнительный снег, это около восьми дней напряженной, трудной работы по уборке снега», — отметил Бирюков.