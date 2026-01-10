В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад

Он отметил, что таким образом, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. По его словам, не хватило буквально одного миллиметра до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. Такого «снежного армагеддона» в Москве в середине зимы не было последние 56 лет, подчеркнул Тишковец.