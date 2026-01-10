В Москве прошел рекордный за последние 56 лет снегопад

«Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России минувшей пятницей, завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение. Так, в столице нашей родины, на главной московской метеостанции ВДНХ, в переводе на воду, за сутки в осадкомер попало 22 миллиметра небесной влаги, или 42% месячной нормы. В течение минувшей ночи снег ослабел, под утро выпало еще два миллиметра небольшого снега», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что таким образом, для девятого января был побит рекорд 1976 года, когда в мегаполисе зафиксировали 12,9 миллиметра осадков. По его словам, не хватило буквально одного миллиметра до повторения суточного рекорда всего января, который держится с далекого 1970 года. Такого «снежного армагеддона» в Москве в середине зимы не было последние 56 лет, подчеркнул Тишковец.
«Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра. В Подмосковье небывалое количество осадков зафиксировали метеорологи в Коломне и Можайске. В Новой Москве, во Внуково, выпало 32 миллиметра осадков, а по области рекордсменом по снегу стал Долгопрудный — 33 миллиметра, что составляет 62% от нормы всего января», — добавил синоптик.