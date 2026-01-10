В Пулково задержали или отменили вылет более 40 рейсов

В пресс-службе Пулково отметили, что службами аэропорта постоянно осуществляется расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.