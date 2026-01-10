«Аэрофлот» призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт

Пассажиров рейсов, которые направили из Хургады в Нижний Новгород, отвезут в Москву на автобусах, из Еревана — разместят в гостинице, сообщили в авиакомпании. Пассажиры рейса из Стамбула после возобновления работы Шереметьево прилетят в Москву.