В Новгородской области несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды

На тот момент без электричества оставался 321 населенный пункт в 11 округах, в которых проживают 4 522 человека, а также 7 социально значимых объектов. Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы 51 бригада — 203 человека и 57 единиц техники, уточнил Дронов.