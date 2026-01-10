«Аэрофлот» оценил сроки восстановления расписания после непогоды

Утром 10 января аэропорт Шереметьево временно прекратил принимать рейсы из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно первоначальному объявлению, ограничения должны были действовать до 8:00 мск, но позже их продлили до 10:00. По данным РБК, ожидание выдачи багажа по большинству внутренних рейсов превышало шесть часов, а в зоне выдачи люди спали на остановленных лентах транспортеров.