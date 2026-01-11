Высота снежного покрова в Москве превысила климатическую норму

Он отметил, что в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова утром составила 37 сантиметров — без изменений за сутки, при норме в 25 сантиметров. На других метеостанциях мегаполиса снега от 37 сантиметров на Балчуге — минус два сантиметра за сутки, до 39 сантиметров в Тушино, плюс один сантиметр за сутки. В Новой Москве снежный покров достигает 44 сантиметров — плюс один сантиметр за сутки.