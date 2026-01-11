Ричмонд
На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Магнитная буря произошла на Земле в ночь на 11 января, она стала второй с начала 2026 года. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности. Возможность наблюдения сияний при этом была сильно ограничена погодными условиями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток.

Отмечается, что, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому «возможны “афтершоки”.