На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

«Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности. Возможность наблюдения сияний при этом была сильно ограничена погодными условиями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что магнитная буря стала реакцией на приход к Земле облака плазмы, выброшенного в ходе одной из слабых вспышек, произошедших в последние несколько суток.
Отмечается, что, исходя из поступающих с орбиты данных, Земля все еще находится внутри облака плазмы, поэтому «возможны “афтершоки”.