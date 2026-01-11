На Земле произошла вторая с начала года магнитная буря

«Вторая в 2026-м году магнитная буря произошла сегодня ночью и сопровождалась неожиданно сильными северными сияниями, нижняя граница которых местами доходила до широт около 50 градусов. Пик сияний наблюдался с 1 до 3 часов ночи по московскому времени и достигал высшего уровня 10 по шкале интенсивности. Возможность наблюдения сияний при этом была сильно ограничена погодными условиями», — говорится в сообщении.