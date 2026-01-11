Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

«Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия», — сказали в Гидрометцентре.
Синоптики отметили, что за сутки 9 января выпало 21,4 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы.
«Был обновлен суточный рекорд количества осадков для девятого января — предыдущий 12,9 миллиметра в 1976 году. На метеостанции Тушино выпало 15 миллиметров, на метеостанции Балчуг — 19 миллиметров. В Московской области выпало от 15 до 26 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 30−38 сантиметров, по области — до 51 сантиметров на метеостанции Черусти», — сказали в Гидрометцентре.
По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5−6 лет.