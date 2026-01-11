«Затишье перед бурей»: Москва готовится к новой метели после снежного апокалипсиса

По данным Гидрометцентра, такие сильные снегопады в столице случаются в среднем раз в 5−6 лет. Кроме того, снегопад 9 января установил новый суточный рекорд для этой даты, превысив показатель 1976 года почти в два раза. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, по интенсивности осадков он занял пятое место за 146 лет регулярных наблюдений. Тем временем в Москве и Подмосковье прогнозируют новую метель. Подробнее — в материале URA.RU.
В Москву и Подмосковье снова придет снегопад
Балканский циклон «Фрэнсис», завершающий свой путь, подарит Москве и Подмосковью последний снегопад, после которого в регион придет морозное затишье. За это время сугробы могут увеличиться еще на 12 сантиметров. Ожидаемый снегопад будет менее интенсивным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в ближайшее время сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Москве составит −4…-6 градусов, по области — −3…-8. Ветер восточный, 2−7 м/с, атмосферное давление останется ниже нормы.
В понедельник, 12 января, снегопады временами продолжатся: ночью ожидается −7…-9 градусов, днем — −3…-5. К середине недели температура резко понизится — днем до −19 градусов, ночью до −16. К концу недели морозы могут усилиться до −20…-21 градуса, при этом возможны новые снегопады.
Снежный покров в Москве сейчас выше нормы
В столице, по данным метеостанции ВДНХ, утром зафиксировано 37 см снега при норме 25 см. На других станциях Москвы — от 37 см на Балчуге до 39 см в Тушине. В Новой Москве высота снега достигает 44 см.
В Подмосковье снежный покров колеблется от 30 см в Дмитрове и Наро-Фоминске до 50 см в Черустях — это максимальное значение в регионе. В понедельник, 12 января, ожидается очередной южный циклон, который может добавить еще 2−4 см.
МЧС предупредило жителей столицы о сильном снеге
В южных и восточных районах Московской области с 23:00 11 января до 09:00 12 января ожидаются сильный снег, гололед и гололедица. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону со ссылкой на данные Гидрометцентра.
Спасатели призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах, по возможности отказаться от поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не выезжать на летней резине. Пешеходам рекомендуется передвигаться осторожно и избегать скользких участков. Из-за непогоды возможны перебои с электроснабжением. Жителей просят убрать предметы с балконов и дворов, не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями.
Что известно о прошедшем снегопаде
8 января в Москве и Подмосковье прошел сильный снегопад, связанный со средиземноморским циклоном. Снег начал идти после 15:00 мск в юго-восточных и восточных районах области и вскоре распространился на всю московскую агломерацию. Наибольшая интенсивность осадков пришлась на 9 января. С начала года в Москве уже выпало более 35 мм осадков — это 67% от январской нормы, которая составляет 53 мм.
В Гидрометцентре России сообщили, что этот снегопад вошел в пятерку самых сильных за 146 лет постоянных метеонаблюдений в столице. Также он оказался в тройке крупнейших снегопадов, зарегистрированных в Москве с начала XXI века. Погодные условия обновили суточный рекорд по количеству осадков для 9 января: в этот день выпало 21,4 мм при предыдущем максимуме 12,9 мм, зафиксированном в 1976 году. Показатель в 21,4 мм составляет 40% месячной нормы.