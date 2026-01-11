«Затишье перед бурей»: Москва готовится к новой метели после снежного апокалипсиса

По данным Гидрометцентра, такие сильные снегопады в столице случаются в среднем раз в 5−6 лет. Кроме того, снегопад 9 января установил новый суточный рекорд для этой даты, превысив показатель 1976 года почти в два раза. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, по интенсивности осадков он занял пятое место за 146 лет регулярных наблюдений. Тем временем в Москве и Подмосковье прогнозируют новую метель. Подробнее — в материале URA.RU.