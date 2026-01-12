Синоптики рассказали, какие регионы России в понедельник занесет снегом

В Сибири зимние планы нарушит циклон из Казахстана. С ним в понедельник придут снегопады, гололед и резкое потепление. Но уже завтра запад региона и Урал погрузятся в морозы. В Хатанге сегодня — −45 °С, в Норильске — −29 °С, в Салехарде — −27 °С, в Ханты-Мансийске — −20 °С. В Екатеринбурге ожидается температура −12 °С, в Новосибирске — 4, в Иркутске — −20 °С.