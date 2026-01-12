Ричмонд
Синоптики рассказали, какие регионы России в понедельник занесет снегом

Чукотку в начале недели осадки обойдут стороной — ожидаются крепкие морозы. Погода ухудшится на Камчатке: там около нуля градусов и гололед.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Агентство «Москва»
Источник: Агентство «Москва»

Дальневосточный циклон в понедельник, 12 января, бросит силы на побережье Магаданской области и север Хабаровского края.

В Верхоянске установится температура −46 °С, в Якутске — −41 °С, в Анадыре — −23 °С. Во Владивостоке и Южно-Сахалинске сегодня прогнозируют −8 °С, в Хабаровске — −18 °С, в Благовещенске — −23 °С.

В Сибири зимние планы нарушит циклон из Казахстана. С ним в понедельник придут снегопады, гололед и резкое потепление. Но уже завтра запад региона и Урал погрузятся в морозы. В Хатанге сегодня — −45 °С, в Норильске — −29 °С, в Салехарде — −27 °С, в Ханты-Мансийске — −20 °С. В Екатеринбурге ожидается температура −12 °С, в Новосибирске — 4, в Иркутске — −20 °С.

На северо-западе температурный фон 12 января установится около −10 °С, местами пройдет снег. В Калининграде — −8 °С, в Петрозаводске — −8 °С, в Великом Новгороде — −10 °С, в Мурманске — −15 °С.

В средней полосе снегопады сместятся на Волгу, туда же сдвинется теплый воздух. В западных районах ожидается снижение температуры. В Белгороде и Курске — −12 °С, в Брянске — −13 °С, в Рязани — −1 °С, в Ярославле — −9 °С, в Кирове — −11 °С, в Нижнем Новгороде — −5 °С.

Юг России останется во власти прохлады, продолжат идти обильные осадки. В Сочи — +11 °С, в Краснодаре — +1 °С, в Ростове-на-Дону — −1 °С.

В Москве сегодня ожидается −4 °С, пройдет сильный снег. В Санкт-Петербурге — 9, местами выпадут осадки.

Геомагнитное поле Земли в понедельник останется в неустойчивом положении.