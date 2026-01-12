«Черная» пурга идет на Дальний Восток — предупреждение синоптиков

В Петропавловске-Камчатском сегодня пройдет небольшой снег. К вечеру ветер разгонится местами до 31 метра в секунду. Во вторник в регион придет мощный снегопад — выпадет 43 миллиметра осадков. Подобная погода продержится до конца недели. За это время сугробы вырастут на 50 сантиметров. Температура воздуха установится около нуля градусов.