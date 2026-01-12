«Черная» пурга идет на Дальний Восток — предупреждение синоптиков

Согласно прогнозу синоптиков, скорость ветра достигнет ураганных значений. Местами порывы усилятся до 40 метров в секунду. Видимость в регионе упадет до нескольких десятков метров. Об этом предупредил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На севере Курильских островов объявили оранжевый уровень опасности. Штормовое предупреждение продлится до конца понедельника.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются также на юге Камчатского края. Там оранжевый код опасности будет действовать до конца вторника, 13 января. В регионе прогнозируют сильный ветер, с порывами до 33 метров в секунду. Ожидается метель, налипание мокрого снега.
Во вторник, согласно предварительной информации, на метеоусловия Дальнего Востока продолжит оказывать влияние снежный циклон. Зона сильных осадков сдвинется в сторону юго-восточных районов Камчатки. Завтра там выпадет около 50% климатической нормы осадков: ожидается от 50 до 70 миллиметров влаги. В прибрежных зонах возможно усиление ветра до 45 метров в секунду.
Непогода затронет северную часть Хабаровского края. По словам синоптиков, выпадет около 2,5 климатической нормы осадков.
В Петропавловске-Камчатском сегодня пройдет небольшой снег. К вечеру ветер разгонится местами до 31 метра в секунду. Во вторник в регион придет мощный снегопад — выпадет 43 миллиметра осадков. Подобная погода продержится до конца недели. За это время сугробы вырастут на 50 сантиметров. Температура воздуха установится около нуля градусов.